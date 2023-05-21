Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da polise saldırı! 4 kişi gözaltında İstanbul'da polise saldırı! 4 kişi gözaltında 21 Mayıs 2023 Pazar Saat: 23:05 İstanbul Kadıköy'de yüksek sesle müzik dinleyen grup kendilerini uyaran polis ekiplerine saldırdı. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği zanlılardan biri polise yumruk atınca polis havaya ateş açtı. Çıkan arbedede 4 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646a7980559c005ea21d5183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR A Haber'den Kılıçdaroğlu'na akılalmaz sansür Sosyal medya fenomeninin yeni aldığı lüks aracı bu hale geldi Adana'da şiddetli deprem Şehre inen yabani hayvanlar kameraya yakalandı Erdoğan: Hiçbir seçimin ardından insanımızı tehdit etmedik Bu skandal sözler bir imama ait: ''28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın'' Barajda tekne battı: 1 kişi kayıp Bahçeli: Hans, Sam, Henry alayınıza birden sesleniyorum Cinsel istismara uğrayan bebek hayatını kaybetti