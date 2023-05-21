İstanbul'da polise saldırı! 4 kişi gözaltında

İstanbul Kadıköy'de yüksek sesle müzik dinleyen grup kendilerini uyaran polis ekiplerine saldırdı. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği zanlılardan biri polise yumruk atınca polis havaya ateş açtı. Çıkan arbedede 4 kişi gözaltına alındı.

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