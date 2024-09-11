Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da polise silahlı saldırı İstanbul'da polise silahlı saldırı 11 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 08:35 İstanbul Fatih’te akşam saatlerinde polis ekiplerinin ihbar üzerine gittiği iş yerinde şüpheli bir şahıs polis ekiplerine ateş açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e12c2c9d1a1aa5570af573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay’da büyük orman yangını Bir çocuğa şiddet vakası daha: 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı Futbolda yasa dışı bahis operasyonu: Onlarca gözaltı var Atatürk'ün heykeline taşlı saldırı Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı Menzilcilerden mide bulandıran görüntü Oyun düşkünü minik bir faciayı önledi Otomobilin bagajından balık istifi kaçaklar çıktı