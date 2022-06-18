Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da polise tekme tokat saldırı! O anlar kamerada İstanbul'da polise tekme tokat saldırı! O anlar kamerada 18 Haziran 2022 Cumartesi Saat: 16:30 İstanbul Bağcılar'da yol kenarında bekleyen minibüslere ceza keseceğini belirten polis memuru şoförlerin saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62add377a731be13c1090f63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin otomobili TOGG'dan müjde: Yüzde 98'i tamamlandı Esra Erol'un stüdyosuna polis girdi: Canlı yayında gözaltı! Polisten Milletvekili Yeneroğlu'na 'Ahlaksız sensin lan!'' Belediye Başkanı kadın mimarlara ödüllerini vermedi Türkiye'de ilk; yüksek hızlı trende yangın tatbikatı Doğum kontrol hapınu kullanmayı bırakan genç kadın hayatının şokunu yaşadı Deniz keyfiniz kabusa dönebilir! Görülmez tehdit RİP Tam da koronavirüsten kurtulduk derken... İşte 2 yeni kabusumuz! Evlilik hayali kuranlara 2 kat kötü haber