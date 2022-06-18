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  4. İstanbul'da polise tekme tokat saldırı! O anlar kamerada

İstanbul'da polise tekme tokat saldırı! O anlar kamerada

İstanbul Bağcılar'da yol kenarında bekleyen minibüslere ceza keseceğini belirten polis memuru şoförlerin saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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