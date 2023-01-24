Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da polisin gözü önünde uyuşturucu ticareti İstanbul'da polisin gözü önünde uyuşturucu ticareti 24 Ocak 2023 Salı Saat: 15:55 Güncelleme: 24 Ocak 2023 Salı 15:55 İstanbul Avcılar'da uyuşturucu ticareti yaparken polise suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63cfd53d8bd51201214551e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yenilenen Kız Kulesi'nin son hali görüntülendi Yer: İstanbul... Fotoğraf geçen sene bugün çekildi! Kılıçdaroğlu: Yargıya ve YSK'ya güvenmiyoruz, bu kadar net! İstanbul'da haraç çetesi dehşeti! Esnafa kabusu yaşattılar İstanbul'da kadınların kabusu olan çete kamerada Bahçeli'den Sinan Ateş cinayetini soran gazeteciye azar! Sultangazide çaldıkları sosyal medya hesabı ile 120 bin lira dolandırdılar Barajda su seviyesi düştü; evler gün yüzüne çıktı İstanbul'da karşıdan karşıya geçme kavgası