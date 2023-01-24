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İstanbul'da polisin gözü önünde uyuşturucu ticareti

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İstanbul Avcılar'da uyuşturucu ticareti yaparken polise suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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