Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da polisin yanında trafik magandası saldırısı İstanbul'da polisin yanında trafik magandası saldırısı 22 Mart 2024 Cuma Saat: 07:50 Güncelleme: 22 Mart 2024 Cuma 07:50 Şişli’de bir otomobil sürücüsü, trafikte kendisine korna çalan sürücüye tepki göstererek aracına yumruk attı. Yaşanan olay, yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fd0e1e06549bb46f082453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Simge Sağın kış günü yaz tatili için paraya acımadı Kaza içinde kaza! Yaralılar var Aşık Veysel vefatından 51 yıl sonra robotu sahnede konser verdi Hakkari'de eğitime 1 gün 'kar' tatili Nevruz'u da rezil ettiler: 166 gözaltı var CHP'li vekil Özgür Özel'i kürsüye ''çırağımdı'' diyerek çağırdı Yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı Savaş uçaklarımız hainlerin inlerini işte böyle vurdu Türkiye’nin ilk askeri uçak motoru başarıyla ateşlendi