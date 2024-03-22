İstanbul'da polisin yanında trafik magandası saldırısı

Şişli’de bir otomobil sürücüsü, trafikte kendisine korna çalan sürücüye tepki göstererek aracına yumruk attı. Yaşanan olay, yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

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