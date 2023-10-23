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  4. İstanbul'da polisli konut çetesi çökertildi!

İstanbul'da polisli konut çetesi çökertildi!

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İstanbul Esenyurt'ta , aralarında polis memurlarının da bulunduğu çete, 211 daireli sitedeki konutları usulsüz işlemlerle 600 kişiye sattığı tespit edilen çete çökertildi.

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