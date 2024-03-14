Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da polisten kaçan araç kaçak göçmen yuvası çıktı İstanbul'da polisten kaçan araç kaçak göçmen yuvası çıktı 14 Mart 2024 Perşembe Saat: 15:00 İstanbul Büyükçekmece'de polisin 'Dur' intiharına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün araçta bulunan 12 kaçak göçmen nedeniyle polisten kaçtığı tespit edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f2e6f506abc6849b0bf923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dolandırıcılar bu sefer Kızılay'a da bağış yaptı Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü Kız kardeşini taciz eden sapık ağabeye de ceza indirimi Profesörü yolun ortasında yerde gören polisi aradı, gerçek sonra ortaya çıktı MSB: F-35 için ödediğimiz parayı geri alacağımızı düşünüyoruz İstanbul'da kayıp olarak aranıyordu, cesedi ormanda gömülü halde bulundu Ankara, İstanbul ve İzmir'deki son seçim anketi açıklandı İstanbul'un kalbinde 130 yıllık keşif! Duyan görmeye geliyor CHP'li Nazlıaka: ''Çankaya’dan başladı, Mamak’la devam etti, Keçiören olabilir dedi''