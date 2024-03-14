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  4. İstanbul'da polisten kaçan araç kaçak göçmen yuvası çıktı

İstanbul'da polisten kaçan araç kaçak göçmen yuvası çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de polisin 'Dur' intiharına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün araçta bulunan 12 kaçak göçmen nedeniyle polisten kaçtığı tespit edildi.

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