  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 20 Mart 2018 21:30

İstanbul’da pompalı dehşet: 3 yaralı

Esenyurt’ta, önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahıs 3 kişiyi yaraladı. Olay yerine özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.(İHA)

Bilgin Pro
Video Galeri
Kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
Kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
Video Galeri
Eczacıbaşı Vitra finalde
Eczacıbaşı Vitra finalde
Video Galeri
Afrin’de tuzaklanan patlayıcılar imha ediliyor
Afrin’de tuzaklanan patlayıcılar imha ediliyor
Video Galeri
TSK Afrin şehir merkezinden görüntü paylaştı
TSK Afrin şehir merkezinden görüntü paylaştı
Video Galeri
İdlib’deki katliamda bilanço artıyor
İdlib’deki katliamda bilanço artıyor
Video Galeri
Baykal Türkiye’ye döndü
Baykal Türkiye’ye döndü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM