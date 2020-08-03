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  3. 03 Ağustos 2020 10:35

İstanbul'da ''pompalı'' maganda kamerada

Sultangazi'de otomobille hareket halinde olan bir kişi, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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