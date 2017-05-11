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  3. 11 Mayıs 2017 17:45

İstanbul'da pompalı tüfekle dehşet saçtı

Topladığı kağıtların ödemesini almak için depoya gelen kağıt toplayıcısı, bir kişi ile sıra kavgasına girdi. Kavganın büyümesi üzerine evine gidip, pompalı tüfekle iş yerine dönen kağıt toplayıcısı etrafa ateş açtı. Olayda 8 kişi yaralandı.

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Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun kamerada
Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun kamerada
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