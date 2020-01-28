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  3. 28 Ocak 2020 21:45

İstanbul'da pompalı tüfekli dehşet ! Yakalandılar...

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sokak ortasında bir grup genç elindeki pompalı tüfekle ateş etti. O anlar mahalleli tarafından böyle kaydedildi.

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