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  4. İstanbul'da protesto gerginliği! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da protesto gerginliği! Çok sayıda gözaltı var

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Hasta ve infazı yakılan hükümlülerin serbest bırakılması için aileler tarafından bugün Kadıköy’de düzenlenen Adalet Nöbeti’ne polis sert biçimde müdahale etti.

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