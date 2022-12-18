Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da protesto gerginliği! Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da protesto gerginliği! Çok sayıda gözaltı var 18 Aralık 2022 Pazar Saat: 21:00 Güncelleme: 18 Aralık 2022 Pazar 21:00 Hasta ve infazı yakılan hükümlülerin serbest bırakılması için aileler tarafından bugün Kadıköy’de düzenlenen Adalet Nöbeti’ne polis sert biçimde müdahale etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639f55365f3cb81a3e3519b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de üretilen cihaz alay konusu oldu! ''Dünya bize gülüyor'' Ankara'da müzisyene öldüresiye dayak! Apple bu Türk'ü arıyor! Bulana bin dolar ödül verilecek Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret için yeni açıklama Vicdansız sürücü kamerada! Korkunç olay! Genç kız, babasını uykusunda öldürdü Antalya'da ''yüksek kira'' protestosu Feribot seferleri iptal! 2 gün yapılamayacak Bir ilimiz dondu! Araçların camları bile buz tuttu