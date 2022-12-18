İstanbul'da protesto gerginliği! Çok sayıda gözaltı var

Hasta ve infazı yakılan hükümlülerin serbest bırakılması için aileler tarafından bugün Kadıköy’de düzenlenen Adalet Nöbeti’ne polis sert biçimde müdahale etti.

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