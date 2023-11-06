Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul’da psikopata esnaf dayağı kamerada İstanbul’da psikopata esnaf dayağı kamerada 06 Kasım 2023 Pazartesi Saat: 12:00 Güncelleme: 06 Kasım 2023 Pazartesi 12:00 İstanbul Kağıthane’de park halindeki yaklaşık 20 aracı yumruklayıp zarar veren zanlı mahallenin esnafı tarafından darp edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6548ab38667b7e3d02782813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail, Al-Quds hastanesi civarını bombalıyor: Çok sayıda yaralı Deprem sonrası köy evlerinin son hali ortaya çıktı İstanbul’da çaycıların dedikodu kavgası kamerada İşte Kılıçdaroğlu’na ''çekilemezsin'' baskısının görüntüleri Marmara Denizi'nin kabusu geri mi dönüyor ? ''Hırsız var'' deyip, 5'inci kattan aşağı atladı Anadolujet uçağına ''bomba'' rötarı İsrail bu sefer kendi kendini vurdu 77 ilde Mengene operasyonu: 33 gözaltı