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  3. 03 Temmuz 2017 23:15

İstanbulda "Yeditepe Huzur uygulaması

İstanbul’da "Yeditepe Huzur’’ uygulaması kapsamında 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla genel asayiş denetimi düzenleniyor.

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Edremitte şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi
Edremitte şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi
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Bostonda taksi yayalara çarptı: 10 yaralı
Bostonda taksi yayalara çarptı: 10 yaralı
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TSK, Suriyedeki PYD mevzilerini vurdu
TSK, Suriyedeki PYD mevzilerini vurdu
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İsrail tarihi mezarlık Yusufiyayı dikenli tellerle çevirdi
İsrail tarihi mezarlık Yusufiyayı dikenli tellerle çevirdi
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Saldırıya uğrayan Türk gemisi Marmaris Limanında
Saldırıya uğrayan Türk gemisi Marmaris Limanında
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Şanlıurfada sıcaklık rekoru
Şanlıurfada sıcaklık rekoru