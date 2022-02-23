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İstanbul'da rehine krizi: Keskin nişancılar etkisiz hale getirdi

İstanbul'da elinde silahıyla kayınvalidesinin yaşadığı evi basmak isteyen saldırgan kapı açılmayınca üst komşuyu rehin aldı.

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