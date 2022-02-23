Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da rehine krizi: Keskin nişancılar etkisiz hale getirdi İstanbul'da rehine krizi: Keskin nişancılar etkisiz hale getirdi 23 Şubat 2022 Çarşamba Saat: 21:25 İstanbul'da elinde silahıyla kayınvalidesinin yaşadığı evi basmak isteyen saldırgan kapı açılmayınca üst komşuyu rehin aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62167c1078f9ec64830da1f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cüneyt Arkın genç sinemacılara böyle seslendi Güvenlik Konseyindeki gergin anlar: Putin'in çıkışı sonrası kekeledi Bodrum'da yunus sürüsü görüntülendi Eli silahlı Suriyeli çetelerin İstanbul'daki dehşet saçtı! O anlar kamerada Kaza yapan taksici, turistlerle tartıştı İstanbullu her nefeste ölüyor ama farkında değil! Korkutan harita yayınlandı! Tekirdağ - Çanakkale Otoyolu'nun son halini kuşbakışı görüntülendi İstanbul'da ''çatıdaki'' genç kadın yürekleri ağızlara getirdi Fatih Portakal'dan Erdoğan'ın uçağındaki ''kadrolu'' gazeteciler için dikkat çeken iddia