Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da rekor sıcaklık: 43 dereceyi aştı! İstanbul'da rekor sıcaklık: 43 dereceyi aştı! 26 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 16:55 İstanbul'da son yılların en sıcak günlerinden biri yaşanıyor. Şile'de sıcaklık saat 14.50'de 43.3 derece olarak ölçülürken, birçok ilçede sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c125db25f76b16f63c42b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Beykoz'da orman yangını İstanbul'da Filipinli kadının sır ölümü Otomobil sulama kanalına düştü: 1 kişi kayıp Kum fırtınası şehri böyle yuttu! Cübbeli Ahmet küçük kızın elini neden sıkmadığını açıkladı Cübbeli Ahmet küçük kızın elini neden sıkmadığını açıkladı Türkiye'nin beyaz altını ortaya çıktı: Yabancıya dövizle, Türklere TL ile Milli kadın basketbolcu Mihrace'nin öldüğü kaza anı kamerada 13 yaşındaki kız çocuğu silahla vurulmuş halde bulundu