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  4. İstanbul'da rekor sıcaklık: 43 dereceyi aştı!

İstanbul'da rekor sıcaklık: 43 dereceyi aştı!

İstanbul'da son yılların en sıcak günlerinden biri yaşanıyor. Şile'de sıcaklık saat 14.50'de 43.3 derece olarak ölçülürken, birçok ilçede sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı.

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