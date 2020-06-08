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  3. 08 Haziran 2020 13:10

İstanbul'da replika saat operasyonu

İstanbul'da kaçakçılara yönelik operasyonda, ünlü markaların taklidi olduğu belirlenen 6 bin 88 adet kol saati ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

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