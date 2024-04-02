İstanbul'da restorana el bombalı saldırı

İstanbul'da son dönemde artan motosikletli saldırılara bir yenisi daha eklendi. Başakşehir'de bir restorana motosikletli saldırganlar tarafından el bombası atıldı..

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