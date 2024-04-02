Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da restorana el bombalı saldırı İstanbul'da restorana el bombalı saldırı 02 Nisan 2024 Salı Saat: 07:55 Güncelleme: 02 Nisan 2024 Salı 07:55 İstanbul'da son dönemde artan motosikletli saldırılara bir yenisi daha eklendi. Başakşehir'de bir restorana motosikletli saldırganlar tarafından el bombası atıldı.. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660b8fce3092e0ced906d7d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bugün de bir vahşete uyandık: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu seçim zaferini böyle kutladı Seçimin kaybeden isminden erken seçim çağrısı İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Yaralılar var! İstanbul'da kontrollü yıkım kontrolden çıktı; faciaya ramak kaldı Meral Akşener açıkladı: İstifa yok, kongre var! Nisan ayında yaz geldi! Hava sıcaklığı 33 dereceye çıktı Sular altında kalan ilçe el değiştirdi! Diyarbakır'da çifte cinayet!