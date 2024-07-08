İstanbul'da restorana silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Küçükçekmece’de bir sitenin çarşısında yemek yiyen 24 yaşındaki bir genç husumetlisi olduğu öğrenilen kişi tarafından vurularak ağır yaralandı.

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