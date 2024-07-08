Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da restorana silahlı saldırı: 1 ağır yaralı İstanbul'da restorana silahlı saldırı: 1 ağır yaralı 08 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 01:51 Küçükçekmece’de bir sitenin çarşısında yemek yiyen 24 yaşındaki bir genç husumetlisi olduğu öğrenilen kişi tarafından vurularak ağır yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668b1beef9061951770e0703" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da 41 derece görüldü, sahiller bile boş kaldı Göbeklitepe'nin yakınlarında korkutan yangın Dua Lipa'nın konserinde etek fora Eşiyle sorun yaşıyor diye yola atlayıp bir aracın altında can verdi İzmir'deki ilk patlamadan kurtuldu, 2. patlamada can verdi Deniz keyfi felaketle bitti: Karadeniz 2 tatilciyi daha yuttu İzmir'de yanan araç ormanı yaktı Ordu'da sel can aldı... Evler sular altında kaldı, hayat altüst oldu Eğlence mekanında silahlı saldırı: Önce rahatsızlık verdi sonra...