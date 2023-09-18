Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da restoranda korkunç saldırı! İstanbul'da restoranda korkunç saldırı! 18 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 10:55 Güncelleme: 18 Eylül 2023 Pazartesi 10:55 İstanbul Beşiktaş'ta bir restoranda oturan müşterilerden para isteyen ancak restoran çalışanları tarafından kovulan kişiler müşterilerin üstüne tiner attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6508026ceaf59835d4399403" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Geçen sene 40 liraydı, bu sene 8 lira! Ürünler elde kaldı Özdağ paylaştı: Netflix dizisindeki dikkat çeken Türkiye sahnesi Yine Esenyurt, yine olay! Polis ateş açtı İzmir'deki helikopter kazasında özel ekip devreye girdi İstanbul trafiğinde tekme tokat kavga kamerada Şaşkına çeviren görüntü... Musluklardan su yerine ''kurtçuk'' aktı Erdoğan'dan Elon Musk'a Türkiye çağrısı Dinamit yüklü kamyon devrildi; yol trafiğe kapatıldı Ayıların insanlara saldırmadığını söylerken saldırıya uğradı