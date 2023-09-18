İstanbul'da restoranda korkunç saldırı!

İstanbul Beşiktaş'ta bir restoranda oturan müşterilerden para isteyen ancak restoran çalışanları tarafından kovulan kişiler müşterilerin üstüne tiner attı.

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