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İstanbul'da restoranda korkunç saldırı!

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İstanbul Beşiktaş'ta bir restoranda oturan müşterilerden para isteyen ancak restoran çalışanları tarafından kovulan kişiler müşterilerin üstüne tiner attı.

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