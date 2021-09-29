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İstanbul'da rezalet! Bize bunları yedireceklerdi

Avcılar'da sağlıksız koşullarda ve farklı malzemelerle kıyma çekildiği belirlenen halı yıkama dükkanı mühürlendi. Bir kepçeye taşınan 13 çuval çekilmiş kıyma ve 4 kasa tavuk kemiği kireçlenerek arazide kazılan bir çukura gömüldü.

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