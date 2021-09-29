Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da rezalet! Bize bunları yedireceklerdi İstanbul'da rezalet! Bize bunları yedireceklerdi 29 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 07:40 Avcılar'da sağlıksız koşullarda ve farklı malzemelerle kıyma çekildiği belirlenen halı yıkama dükkanı mühürlendi. Bir kepçeye taşınan 13 çuval çekilmiş kıyma ve 4 kasa tavuk kemiği kireçlenerek arazide kazılan bir çukura gömüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6153ee36a46b1d20ad3151f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dehşet saçan sürücü polisten kaçarken ortalığı birbirine kattı Erdoğan'ı kızdıracak video: ''Bu milleti kötülükle idare edemezsiniz'' ''Barınamayanlar'' vapurlarda sabahladı AK Partili vekilden AK Parti'yi karıştıracak ''imalı'' sözler Masumlar Apartmanı'nda Gülben'den Esat'a evlilik teklifi Otomotiv devi Honda Türkiye'den böyle çekildi: Artık Türkiye'de araç üretimi yok! Türkiye Ezgi Mola'nın ödül törenindeki bu isyanını konuşuyor İşte Türkiye'nin mini İHA'sı BOYGA! Seda Sayan'ın programına kadın doktorun bu dansı damga vurdu