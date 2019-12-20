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  3. 20 Aralık 2019 13:40

İstanbul'da ''ruam'' alarmı: Adalar'da faytonlar 3 aylığına durduruldu!

İstanbul Valisi Yerlikaya, Büyükada'da ortaya çıkan ruam hastalığı nedeniyle Adalar'da 3 ay boyunca faytonlara at koşulmasının yasaklandığını açıkladı.

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Saç baş yolduran trafik onlara emanet!
Saç baş yolduran trafik onlara emanet!
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