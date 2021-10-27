Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul’da sabaha karşı helikopterli denetim İstanbul’da sabaha karşı helikopterli denetim 27 Ekim 2021 Çarşamba Saat: 09:50 İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yapılan 'Yeditepe Huzur' denetimlerinde durdurulan araçlar tek tek arandı, araçta bulunanların GBT'si yapıldı. Kadıköy'de durdurulan takside hakkında kayıp ihbarı bulunan 17 yaşındaki bir kız bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6178f6b63877221d521db493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Soylu'dan tartışma yaratan açıklama: ''Mahkeme kararı arkamızdan gelsin'' İstanbul'da büyük kaza! TEM kilitlendi, yaralılar var Aşk-ı Memnu Müge Anlı'da gerçek oldu! İzleyiciler şaşkına döndü HDP’li Pervin Buldan, tezkereye ''evet'' oyu verdi FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan: ''Geri dönüp kurumlarımızı geri alacağız'' Scooter kullanan kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı Canlı yayında ilginç soru: Kocam rüyamda Rusça konuşuyordu, sevgilisi mi var? Şehitlere büyük saygısızlık: Genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepki çekti Deniz Akkaya'dan Derin Talu'ya sert sözler: Cinsellik çağrıştıran...