Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ''sabit duran kadın'' alarmı! 5 saat boyunca kıpırdamadı İstanbul'da ''sabit duran kadın'' alarmı! 5 saat boyunca kıpırdamadı 14 Eylül 2022 Çarşamba Saat: 10:45 İstanbul Beyoğlu'nda kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın 5 saat boyunca hareket etmeden kaldırımda durdu. Polis ekiplerinin ikna çalışması sonuç vermeyince kadın emniyet müdürlüğüne götürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632186993206da2ae9488323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da tekme tokatlı yol vermeme kavgası kamerada İstanbul'da avukata saldırı kamerada Azerbaycan'ın Türk SİHA'ları Ermenistan'ın S-300'lerini böyle imha etti Suriyelilerin Türk eczacıya ''kılıçla'' saldırdığı anın görüntüleri ortaya çıktı Tüm ezberler bozuldu! Ferrari ilk SUV'u Purosangue'yi tanıttı İstanbul'da sürücüler neye uğradığını şaşırdı! Ceza gökyüzünden geldi Polisleri de şoke eden gözaltı: Ağzından bakın ne çıktı! Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan, AK Partili Şen'in skandal çıkışına çok sert yanıt: ''Küstah, edepsiz!'' Sedat Peker neden sustu ? Canlı yayında olay olacak iddialar