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  3. 22 Nisan 2017 09:50

İstanbulda şafak operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, FETÖ/PDY yönelik İstanbul'da birçok adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Önce yemek sonra dayak
Önce yemek sonra dayak
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Öldü sandılar, 10 dakika sonra kendine geldi
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Diyarbakırda dev operasyon
Diyarbakırda dev operasyon
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Sur'da hava destekli uyuşturucu operasyonu
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Cübbeli Ahmet Hoca: Burada bir hinlik görmüştüm
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