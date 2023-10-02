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İstanbul'da sağanak; dere taştı! Şile sular altında

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Şile’de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Su altında kalan tarım arazileri, evler ve bungalovlar dron ile havadan görüntülendi.

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