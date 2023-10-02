Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sağanak; dere taştı! Şile sular altında İstanbul'da sağanak; dere taştı! Şile sular altında 02 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 10:46 Güncelleme: 02 Ekim 2023 Pazartesi 10:46 Şile’de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Su altında kalan tarım arazileri, evler ve bungalovlar dron ile havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651a753d535cdc352f015737" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İki ilde terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Düğün magandaları polise saldırdı Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın Minibüsün arkasına bağladığı köpeği dakikalarca sürükledi Samsun’da sağanak yolları göle çevirdi Polis memuru Beşiktaş tarafınarına silah çekti Ev sahibi - kiracı anlaşmazlığında ölümüne kavga Yazıklar olsun! Bu mu spor, bu mu taraftarlık ? Menzil Şeyhi'nin makyajı olay oldu