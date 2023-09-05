Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sağanak kabusu! Vatandaş kabusu yaşadı İstanbul'da sağanak kabusu! Vatandaş kabusu yaşadı 05 Eylül 2023 Salı Saat: 22:25 Güncelleme: 05 Eylül 2023 Salı 22:25 İstanbul’un Arnavutköy ve Küçükçekmece ilçelerini vuran sağanak yağışta vatandaşlar mahsur kaldı, sular caddeleri yuttu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f780a2ad970503376ac0b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan yeni anayasa ve enflasyon açıklaması Trafik magandası kadın sürücüye dehşeti yaşattı İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı İzmir’i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü İstanbul'da sağanak kabusu! Vatandaş kabusu yaşadı Kızılcık Şerbeti'nden ilk fragman geldi! Depremzede çocukları kaçırdığı iddia edilen zanlıyı linç ediyorlardı Ümit Özat Filenin Sultanı Vargas’ı hedef aldı İmamoğlu’ndan İBB'ye yönelik soruşturmaya çok sert tepki: ''Utanç verici! Delikanlı olun!''