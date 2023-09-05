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İstanbul'da sağanak kabusu! Vatandaş kabusu yaşadı

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İstanbul’un Arnavutköy ve Küçükçekmece ilçelerini vuran sağanak yağışta vatandaşlar mahsur kaldı, sular caddeleri yuttu.

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