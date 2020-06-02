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  3. 02 Haziran 2020 17:20

İstanbul'da sağanak; Pazar yerini sel vurdu!

İstanbul Arnavutköy'de sağanak yağış sele neden oldu. Semt pazarında bulunduğu sokaklar nehre dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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