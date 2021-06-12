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İstanbul'da sağanak ve dolu: Kuyumcukent'i su bastı

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da şiddetli dolu ve yağmur yağışı etkili oldu. Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'in bazı bölümlerini su bastı.

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