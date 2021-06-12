Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sağanak ve dolu: Kuyumcukent'i su bastı İstanbul'da sağanak ve dolu: Kuyumcukent'i su bastı 12 Haziran 2021 Cumartesi Saat: 15:55 Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da şiddetli dolu ve yağmur yağışı etkili oldu. Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'in bazı bölümlerini su bastı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c4aebcebcbb97ce10bed93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın konvoyunu durdurup teşekkür ettiler Şile plajlarındaki yoğunluk havadan görüntülendi Yine pitbull dehşeti! Genç kızı köpeğin ağzından mahalleli kurtardı Müsilaj tehdidini ''alttan'' görüntüledi! Görüntüler korkunç! İstanbul'da korkutan yangın ''Ülkücüyüm ama HDP'ye oy veririm MHP'ye vermem'' 37 yıllık yaş farkı aşklarına engel değil: Milyonlarca kişi videolarını izliyor Erdoğan'dan ''haklarımız verilmiyor'' diyen vatandaşlara: ''Oturma eylemi yapın'' Saldırı ihbarı geldi, polis kuş uçurtmuyor