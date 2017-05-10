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  3. 10 Mayıs 2017 11:45

İstanbulda sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul’da sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkili olurken yanlarına şemsiye almayan kimi vatandaşlar saçak altlarında yağmurun dinmesini bekledi.

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Aylık 3,5 milyon TL himmet parası topladıkları ortaya çıktı!
Aylık 3,5 milyon TL himmet parası topladıkları ortaya çıktı!
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HASMUN'da bu yıl 'insan hakları' konuşuldu
HASMUN'da bu yıl 'insan hakları' konuşuldu
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Öğrenciler sektörün enlerini belirledi
Öğrenciler sektörün enlerini belirledi
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Hasan Arat, DHA'ya konuştu
Hasan Arat, DHA'ya konuştu
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25 milyon Euro'ya mal olacak!.. 'Sindire sindire yapıyoruz'
25 milyon Euro'ya mal olacak!.. 'Sindire sindire yapıyoruz'
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Bu Gidiş Nereye
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