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  3. 09 Haziran 2017 00:15

İstanbulda sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da yer yer etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Yeni havalimanının emekçileri iftar sofrasında buluştu
Yeni havalimanının emekçileri iftar sofrasında buluştu
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Yıldırım: "Eli kanlı terör örgütleri şunu iyi bilsin ki..."
Yıldırım: "Eli kanlı terör örgütleri şunu iyi bilsin ki..."
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Kurtulmuş: "İnsanlığın, vicdanın, insafın son kalesi Türkiyedir”
Kurtulmuş: "İnsanlığın, vicdanın, insafın son kalesi Türkiyedir”
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İşte İran parlamentosuna saldıran teröristler
İşte İran parlamentosuna saldıran teröristler
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O sözlere soruşturma açıldı
O sözlere soruşturma açıldı
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15 dakika yağması yetti
15 dakika yağması yetti