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  3. 05 Ekim 2019 15:25

İstanbul'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış yurdun batı kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.

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İstanbul'a 4000 şimşek ve 100 yıldırım düştü
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İş yerinin önündeki 2 ağacı kesti, hayatının şokunu yaşadı
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Mezarda damping! Böyle kampanya görülmedi (!)
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