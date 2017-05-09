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İBRAHİM ERKAL HAYATINI KAYBETTİ
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  3. 09 Mayıs 2017 17:50

İstanbulda sağanak yağış! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Avrupa yakasında etkisini gösteren sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Bayrak satıcıları arasındaki tartışma kanlı bitti
Bayrak satıcıları arasındaki tartışma kanlı bitti
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Atılım'da yeni eğitim sistemi Co-Op ortak eğitim
Atılım'da yeni eğitim sistemi Co-Op ortak eğitim
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Denizlide asitli dehşet
Denizlide asitli dehşet
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Temizlik işçisi, bulduğu telefonu sahibine teslim etti
Temizlik işçisi, bulduğu telefonu sahibine teslim etti
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Şanlıurfa’ya Altın Palmiye ödülü
Şanlıurfa’ya Altın Palmiye ödülü
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Kılıçdaroğlu, parlamenter sistemi geri getirmeyi vaat etti
Kılıçdaroğlu, parlamenter sistemi geri getirmeyi vaat etti