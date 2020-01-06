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  3. 06 Ocak 2020 11:55

İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış bu sabah da etkili oldu. Saat 08.40 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.

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