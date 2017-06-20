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  3. 20 Haziran 2017 00:15

İstanbulda sağanak yağış

İstanbul’da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Video Galeri
Müslümanlara saldırı düzenlenen yere çiçek bırakıldı
Müslümanlara saldırı düzenlenen yere çiçek bırakıldı
Video Galeri
Dikkatsiz motosikletli bu kazada canından oldu
Dikkatsiz motosikletli bu kazada canından oldu
Video Galeri
Kırmızı fularlı kızın anne ve babası adli kontrolle serbest bırakıldı
Kırmızı fularlı kızın anne ve babası adli kontrolle serbest bırakıldı
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Polis midibüsü ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 4ü polis 18 yaralı
Polis midibüsü ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 4ü polis 18 yaralı
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Tekne üst geçide sıkıştı
Tekne üst geçide sıkıştı
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Pariste terör alarmı
Pariste terör alarmı