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İstanbul'da sağanaktan sonra akıl almaz manzara! Hepsi sular altında kaldı

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışta bir şantiye alanı adeta göle döndü. 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesinin su altında kaldı.

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