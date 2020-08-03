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  3. 03 Ağustos 2020 15:00

İstanbul'da sahil yolunda akılalmaz görüntü

İstanbul Zeytinburnu sahilinde görevliler tarafından uyarılan vatandaşlar, mangalı sahil yolundaki refüjde yaptı. Trafiğe aldırmadan mangal sefası yapan vatandaşlar görenleri hayrete düşürdü.

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