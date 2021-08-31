Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sahilde ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da sahilde ortalık savaş alanına döndü 31 Ağustos 2021 Salı Saat: 10:21 Avcılar’da sahilde yaşlı bir adam ile gençler arasında iddiaya göre “bana laf attın” meselesi yüzünden taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgayı polis havaya ateş ederek dağıtırken, olaya karışanlar gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612dd8623adc06671129d2b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Manisa'da orman yangını! Alevler geceyi böyle aydınlattı İmamoğlu: Ülkemizin sınırlarına sahip çıkacağız İBB’nin Zafer Bayramı kutlamalarında vals gösterisi Böylesi görülmedi: Taliban yayına böyle çıktı! Metina'da 3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi Filenin Sultanları'ndan mest eden 30 Ağustos paylaşımı Polis memuru hayatının şokunu yaşadı Orman yangınlarında çıkan alev hortumu kamerada Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de Anıtkabir Özel Defteri’ne bunları yazdı