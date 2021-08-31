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İstanbul'da sahilde ortalık savaş alanına döndü

Avcılar’da sahilde yaşlı bir adam ile gençler arasında iddiaya göre “bana laf attın” meselesi yüzünden taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgayı polis havaya ateş ederek dağıtırken, olaya karışanlar gözaltına alındı.

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