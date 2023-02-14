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İstanbul'da sahile vuran mayın patladı!

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İstanbul Şile'de sahile vuran deniz mayınının patlaması sonucu sahildeki bir restoranın camları patladı. Olayda yaralanan olmadı.

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