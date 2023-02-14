Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sahile vuran mayın patladı! İstanbul'da sahile vuran mayın patladı! 14 Şubat 2023 Salı Saat: 16:50 Güncelleme: 14 Şubat 2023 Salı 16:50 İstanbul Şile'de sahile vuran deniz mayınının patlaması sonucu sahildeki bir restoranın camları patladı. Olayda yaralanan olmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63eb91a386f9782783776243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem sonrası Mersin'de kiralar iki katına çıktı Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor 2 büyük deprem 2 dağı birleştirdi Depremzededen ağlatan sözler: ''Bunu yapan cehenneme girer mi?'' Yıkımına başlanan 9 katlı bina çöktü Enkaz altında 198 saat! Abi kardeş böyle hayata tutunmuş İstanbul'da binalardan alınan beton örneği bakın ne çıktı hatay-ermeni_koyunde_can_kaybi_yok Deprem sonrası Erkenek Tüneli'nde korkutan manzara