Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sahte içki baskını: 4 bin lt içki ele geçirildi İstanbul'da sahte içki baskını: 4 bin lt içki ele geçirildi 02 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 12:25 İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 bin litre sahte içki ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6248168beb22ea15a01800b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukrayna'da şaşırtan görüntü! Askerler ölüme böyle tekme attı İstanbul'da akıl almaz intihar Dün gece Ayasofya'da 88 yıl sonra bir ilk yaşandı Bursa'nın ciğerler 18 saat boyunca yandı İstanbul'da yangın! İtfaiye aracı alev topuna döndü Herkes bu görüntüyü konuşuyor: Ters yıldırım görenleri şoke etti Ersan Şen'den Cem Küçük'e canlı yayında soğuk duş: ''Oh oh çekiyordun, hadi çeksene yine!'' Suriyeliler Antalya'yı Şam'a çevirdi! Kamyonet sırtında çatıştılar İmamoğlu 'ndan Erdoğan'ın semtinde gövde gösterisi