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  4. İstanbul'da sahte içki baskını: 4 bin lt içki ele geçirildi

İstanbul'da sahte içki baskını: 4 bin lt içki ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 bin litre sahte içki ele geçirildi.

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