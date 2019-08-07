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  3. 07 Ağustos 2019 12:15

İstanbul’da sahte içki operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

İstanbul polisi kiralık villaya düzenlenen operasyonda ele geçirilen bin 401 adet kaçak ve sahte içkiyi, 10 bin 264 adet boş içki şişesini, 6 ton 670 litre metil alkolü sergiledi. Zehir tacirlerinin saf etil alkol olarak satılan şişelerin içine metil alkol doldurdukları ve hava yolu şirketlerinin ismini kullanarak sahte içkileri satışa sunduklarını belirledi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla...

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