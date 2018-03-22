  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 22 Mart 2018 11:00

İstanbul'da sahte içki operasyonu

İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Çeşitli markalarda 251 şişe sahte içki ele geçirildi

Bilgin Pro
Video Galeri
Somali’de askeri araç otomobili böyle sürükledi
Somali’de askeri araç otomobili böyle sürükledi
Video Galeri
İSKİ’den klipli Dünya Su günü mesajı
İSKİ’den klipli Dünya Su günü mesajı
Video Galeri
Çiftlik Bank’ın İstanbul’daki merkezine baskın
Çiftlik Bank’ın İstanbul’daki merkezine baskın
Video Galeri
1 tonluk uyuşturucu operasyonu polis kamerasına yansıdı
1 tonluk uyuşturucu operasyonu polis kamerasına yansıdı
Video Galeri
Dolaptaki eti Neşet Ertaş türküleriyle terbiye ediyor
Dolaptaki eti Neşet Ertaş türküleriyle terbiye ediyor
Video Galeri
İstanbul'da film gibi operasyon
İstanbul'da film gibi operasyon
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM