Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sahte içkiden bir ölüm daha İstanbul'da sahte içkiden bir ölüm daha 31 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 12:15 İstanbul Arnavutköy’de 55 yaşındaki bir kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f7a8bfb55e1520a131d077" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yol verme kavgasında dehşet! Yolunu kesip kurşun yağdırdı O türünün ilk ve son örneği: Göç etmeyen leylek Türkiye'ye yerleşti Otomotiv sektöründe kriz! Kocaeli'nde işçiler kendilerini fabrikaya kapattı Sultangazi’de bomba gibi patlayan yer altı kabloları paniğe neden oldu Hayvanat bahçesinde korkunç olay! 3 yaşındaki kızını ayının önüne attı Ankara'da kar yağışı başladı, sürücüler zor anlar yaşadı - Video Haberleri Halk yüksek elektrik faturaları için sokakta Yolcu otobüsü şarampole uçtu! 3'ü ağır 28 yaralı var Erdoğan'ın tepkisini çeken pankart: ''Kaldırın onu''