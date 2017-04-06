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  3. 06 Nisan 2017 21:50

İstanbulda sahte parfüm operasyonu: 4 gözaltı

Başakşehir’de bir sanayi sitesinde sahte parfüm imalatı yapılan 5 depoya polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

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İstanbulda akıl almaz olay: Kadın öldü, eşi ve oğlu hastanede
İstanbulda akıl almaz olay: Kadın öldü, eşi ve oğlu hastanede
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Diyarbakırda 11 sığınak imha edildi
Diyarbakırda 11 sığınak imha edildi
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Diyarbakırda işyerine silahlı saldırı: 6 yaralı
Diyarbakırda işyerine silahlı saldırı: 6 yaralı
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Ankara’da el yapımı bomba ile soygun girişimi
Ankara’da el yapımı bomba ile soygun girişimi
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Başkentte bombalı soygun girişimi
Başkentte bombalı soygun girişimi
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Hakkaride PKK sığınağı ele geçirildi
Hakkaride PKK sığınağı ele geçirildi