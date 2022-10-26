Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sahte pasaport ve kimlik çetesi çökertildi İstanbul'da sahte pasaport ve kimlik çetesi çökertildi 26 Ekim 2022 Çarşamba Saat: 14:30 Güncelleme: 26 Ekim 2022 Çarşamba 14:30 Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu kişilere sahte pasaport ve kimlik belgesi düzenleyen çeteye yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63591a5575f5a2585305cd97" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Balıkesir'de korkutan deprem Akşener'den Cumhuriyet'i hedef alan Mahir Ünal'a zehir zemberek sözler Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı Ve örtü kalktı! KAPGAN ilk kez sahneye çıktı Hüseyin Baş: ''BTP’yi Millet İttifakı’na alsınlar, yoksa nedenini açıklasınlar'' Duayen sunucu Halit Kıvanç'ın unutulmaz Pele anısı Yayın sırasında tuvalete giden Ece Üner'in mikrofonu açık kaldı Türk mühendislerden müthiş icat! 21 ülke satın almak için sıraya girdi Üniversite kampüsüne giren ''hırsız ayı'' kamerada