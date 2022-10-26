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İstanbul'da sahte pasaport ve kimlik çetesi çökertildi

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Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu kişilere sahte pasaport ve kimlik belgesi düzenleyen çeteye yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı.

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