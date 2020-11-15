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  3. 15 Kasım 2020 23:00

İstanbul'da salgında ''pes'' dedirten görüntüler

Koronavirüs vaka sayılarındaki artışı görmezden gelenler, uyarılara kulak asmayanlar, tedbirleri umursamayanlar İstanbul'da İstiklal Caddesi'ni doldurud.

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''Hamilton'la eve gittiğimizde podyumda verilenden farklı şeyler içeceğiz''
''Hamilton'la eve gittiğimizde podyumda verilenden farklı şeyler içeceğiz''
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5 terörist daha etkisiz hale getirildi
5 terörist daha etkisiz hale getirildi
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AK Partili isim uyardı: ''Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor''
AK Partili isim uyardı: ''Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor''
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MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
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Sipariş götüren kurye apartmana işedi
Sipariş götüren kurye apartmana işedi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de
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