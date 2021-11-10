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İstanbul'da samuray kılıcıyla kadın cinayeti!

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Göktürk B.'nin samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı 28 yaşındaki bir kadın hastanede hayatını kaybetti. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen cinayet zanlısı Göktürk B. gözaltına alındı.

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