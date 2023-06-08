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İstanbul'da sanayi sitesinde korkutan yangın

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stanbul Ümraniye'de İMES Sanayi Sitesi’nde 2 katlı döküm atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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