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İstanbul'da sanayi sitesinde yangın paniği

İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesindeki bir dükkanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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