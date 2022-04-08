Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sanayi sitesinde yangın paniği İstanbul'da sanayi sitesinde yangın paniği 08 Nisan 2022 Cuma Saat: 13:35 İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesindeki bir dükkanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62500fed2652546f1b525a63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da önce kapkaççı ardından da mağdur dehşeti! 2 kadın ortalığı birbirine kattı Tam 98 kere korona testi, 7 doz da aşı yaptırdı! ''Böylesini ilk kez gördüm'' İstanbul'da ''sarı'' zam kuyruğu... Kuyruğun sonu gözükmedi Kılıçdaroğlu Et Süt Kurumu'na da alınmadı Husumetlisini başından vurdu! Dehşet anları kamerada Kripto paralarda yeni dolandırıcılık yöntemi Görüntüler Türkiye'den! Dev bozayı şehir merkezine indi ''Kriminal'' hırsız güvenlik kamerasına yakalandı Kabus İstanbul'a geri döndü... İstanbul açıklarında korkutan görüntü