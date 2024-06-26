Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sanayi sitesinde yangın paniği İstanbul'da sanayi sitesinde yangın paniği 26 Haziran 2024 Çarşamba Saat: 10:51 İstanbul Sultangazi'de Sanko Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667bc88c3bb83e6a850bbda3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Osmanlı mirası Karantina Adası, 155 yıl sonra restore edildi Rize'de garip olay: Bisikletiyle banka çalışanlarını esir aldı Bu sefer bir kadın motosikletli araç sürücüsüne saldırdı Plaja füze yağmuru: Şoke eden saldırı kamerada Hakkari'de gökyüzünde insan yüzü silueti Türkiye'nin yeni turistik treni yola çıktı Türkiye'nin gururu Bayraktar TB3 SİHA yerli motorla irtifa rekorunu kırdı TEM'de zincirlime kaza: Yaralılar var İspanyol, Fransız ve Türkiye'den 10 ilde ortak operasyon: 42 gözaltı var